Migranti - il Consiglio Ue approva il patto | più aiuti per i Paesi di primo approdo

Dopo ben otto anni di trattative, lo scorso 10 aprile a Bruxelles il Parlamento europeo hato il nuovoper la migrazione e l'asilo: una riforma che ridefinisce le regole per la gestione interna dei flussi die introduce regole più ferree alle frontiere, ma che

"Con il nuovo Patto migrazione e asilo Ue non si supererà il Trattato di Dublino come sostiene il governo. Aumenterà la detenzione, i rimpatri saranno pochi e i diritti dei migranti viola ti. Per l'Italia non sarà un successo", lo dice a Fanpage.it, ...

L’ultimo episodio di “ Report ” scatena una polemica senza precedenti, suscitando l’ira del primo ministro albanese , Edi Rama . Quest’ultimo, in una vibrante dichiarazione su X, attacca aspramente il programma condotto da Sigfrido Ranucci, definendolo ...

Un'ampia somma di fondi destinata dall'Unione europea per i rifugiati in Turchia potrebbe essere stata utilizzata in modo più efficiente per garantire un migliore equilibrio tra costi e benefici e ottenere un im patto più incisivo. Queste sono le ...

Consiglio europeo adotta patto Ue per migrazione e asilo - Consiglio europeo adotta patto Ue per migrazione e asilo - Il patto stabilisce una serie di regole che dovrebbero aiutare a gestire gli arrivi di migranti in modo ordinato, a creare procedure efficienti e uniformi e a riequilibrare la condivisione degli oneri ...

