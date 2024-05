Pisa - uomo muore schiacciato da un cavallo in un centro ippico

Si è cala to dalla finestra sdal quarto piano all’alba di sabato. Lo hanno visto i vicini che hanno allertato subito i soccorsi. L’ Uomo ha forti disagi psicologici . E, prima delle 7, è sceso dal palazzo in cui abita con grosse difficoltà. Arrivato ...

Colpito da cavallo in un maneggio, dipendente 57enne muore nel Pisano - Colpito da cavallo in un maneggio, dipendente 57enne muore nel pisano - (Adnkronos) - E' morto per le ferite causate dal colpo ricevuto dal cavallo che stava riportando nella stalla: è accaduto questa mattina in un allevamento per cavalli che si trova nel comune di Crespi ...

