Maschile Plurale | la nostra intervista al RIFF a Michela Giraud - Giancarlo Commare e Gianmarco Saurino

Fiaccolata in centro e veglia ecumenica per le vittime di omofobia, transfobia e bifobia - Fiaccolata in centro e veglia ecumenica per le vittime di omofobia, transfobia e bifobia - Ad organizzare l’evento di venerdì (17 maggio) sono la chiesa valdese di Lucca e il gruppo Camminando s’apre cammino ...

Giornata internazionale contro l’omofobia. Giovedì film e dibattito - Giornata internazionale contro l’omofobia. Giovedì film e dibattito - Un film e dibattito contro discriminazione organizzati da Cineforum Ezechiele 25,17, maschile plurale Lucca e LuccAut per Idahobit a Lucca. Proiezione gratuita di "Beautiful Thing".

Lucca celebra la giornata internazionale contro l’omofobia con un film e un dibattito - Lucca celebra la giornata internazionale contro l’omofobia con un film e un dibattito - Un film e un dibattito, aperto a tutte e tutti, per contrastare ogni forma di discriminazione. È l’iniziativa che il cineforum Ezechiele, assieme alle associazioni maschile plurale Lucca e LuccAut ...