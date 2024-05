(Di martedì 14 maggio 2024)di The Seed of the Sacred Fig, in concorso al Festival di, spera di esseredel lungometraggio. Fuggitodov'è stato condannato, spiega in un comunicato la sua situazione.

Dal 14 al 25 maggio si tiene il Festival di Cannes 2024 . Presidente di giuria Greta Gerwig, affiancata da Pierfrancesco Favino in qualità di giurato. 22 i film in concorso , tra cui l'Italiano Parthenope di Paolo Sorrentino. 7 invece quelli fuori ...

La magia di Cannes 2024 non si respira solo sul tappeto stellato. Le celebrità protagoniste di questa 77esima edizione ci regalano attimi di grande ispirazione e moda anche tra un appuntamento e l'altro: rivediamo i look daily sfoggiati dall'arrivo ...

Cannes 2024, il regista Mohammad Rasoulof fugge dall'Iran e forse sarà presente alla prima del suo film - cannes 2024, il regista Mohammad Rasoulof fugge dall'Iran e forse sarà presente alla prima del suo film - Mohammad Rasoulof, regista di The Seed of the Sacred Fig, in concorso al Festival di cannes 2024, spera di essere presente alla prima del lungometraggio. Fuggito dall'Iran dov'è stato condannato, ...

Festival di Cannes 2024, il programma e le date: gli ospiti e i film italiani e stranieri in concorso - Festival di cannes 2024, il programma e le date: gli ospiti e i film italiani e stranieri in concorso - Dal 14 al 25 maggio si tiene il Festival di cannes 2024. Presidente di giuria Greta Gerwig, affiancata da Pierfrancesco Favino in qualità di giurato ...

Genova, arrestato alla stazione uomo accusato di femminicidio in Francia: voleva scappare in Algeria - Genova, arrestato alla stazione uomo accusato di femminicidio in Francia: voleva scappare in Algeria - Arrestato dalla polizia oggi a Genova un uomo di 44 anni, francese di origine algerina, accusato di aver ucciso qualche giorno fa la propria compagna nel comune di Antibes (tra cannes e Nizza) dove ...