(Di martedì 14 maggio 2024) L'orsa Jj4, che il 5 aprile 2023 a Caldes, in val di Sole,il runner 26enne, verràentro l'autunnoNera. Lo ha riferito in un'intervista l'assessore ai grandi carnivori della Provincia di Trento Roberto Failoni, spiegando cheportata nel Parco di Worbis, in Germania.

Uccise Andrea Papi, l’orsa Jj4 non sarà abbattuta: “Verrà trasferita nella Foresta Nera” - uccise andrea Papi, l’orsa Jj4 non sarà abbattuta: “Verrà trasferita nella Foresta Nera” - L'orsa Jj4, che il 5 aprile 2023 a Caldes, in val di Sole, uccise il runner 26enne andrea Papi, verrà trasferita entro l'autunno nella Foresta Nera ...

Andrà in Germania l'orsa che uccise Andrea Papi - Andrà in Germania l'orsa che uccise andrea Papi - TRENTO. L’orsa JJ4, responsabile della morte di andrea Papi in val di Sole, sarà trasferita in un Parco per orsi e lupi nella Foresta Nera in Germania. Lo ha riferito l'assessore provinciale ai grandi ...

Uccise il marito a colpi di lama, sotto accusa anche per il coltello - uccise il marito a colpi di lama, sotto accusa anche per il coltello - Mantova Porto di armi per cui non è ammessa la licenza. Con questa, ulteriore contestazione è per la terza volta a processo Elena Scaini, la 57enne di ...