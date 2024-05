Volley | 14 azzurri a Roma in vista della Nations League

(Di martedì 14 maggio 2024) Il CT azzurro Ferdinando De Giorgi ha convocato 14 atleti per un collegiale venerdì prossimo, presso il centro di preparazione olimpica Di. La trasferta diballper le prime due tappe, che avrà inizio sempre dacon la partenza per Rio de Janeiro prenella serata di venerdì, si concluderà con il rientro dal Canada il 10 giugno. Questo l’elenco dei convocati:Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.Centrali: Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani.Schiacciatori: Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.Opposti: Alessandro Bovolenta, Yurinò.Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano. SportFace.

Pallavolo: 14 azzurri a Roma in vista della Nations League - Pallavolo: 14 azzurri a roma in vista della nations League - roma, 14 MAG - Il ct azzurro Ferdinando De Giorgi ha convocato 14 atleti per un collegiale venerdì prossimo, presso il centro di preparazione olimpica Di roma. La trasferta di Volleyball nations Leagu ...

Sport in tv oggi (martedì 14 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sport in tv oggi (martedì 14 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 14 maggio: in programma il tennis con il torneo ...

Starting Six: l'Italia in VNL con vista Parigi 2024 - Starting Six: l'Italia in VNL con vista Parigi 2024 - Parte dalla Turchia la rincorsa delle azzurre verso la qualificazione Olimpica. Primo impegno contro la Polonia, poi di seguito contro Germania, Bulgaria e sfida alle campionesse d'Europa padrone di c ...