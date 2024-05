La portaerei Garibaldi arriva sulle coste del Lazio e aprirà al pubblico | date e orari

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 maggio 2024) Laattraccherà per qualche giornodel: ecco dove e quando sarà visitabile dal. La” attraccherà a Gaeta per un’esercitazione (credits @Wikipedia) – Ilcorrieredellacitta.comLa nave militare “” tocca ledel. L’imponenteha fatto sosta a Gaeta, per un periodo di esercitazione da parte dei soldati NATO. In tale frangente, l’imbarcazione dalla Marina Militare permetterà aldi salire a bordo e vivere delle visite gui. La nave sosterà nel Golfo di Gaeta, precisamente presso la banchina Cicconardi, fino alla giornata di giovedì 16 maggio 2024. La ...