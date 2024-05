Spettava a lui | l' ultimo sgambetto di re Carlo a Harry La decisione a favore di William

(Di martedì 14 maggio 2024) Mentre continuano a tenere banco le polemiche scaturite dal mancato incontro tra reIII e, il monarca ha consegnato al figlioil titolo di colonnello comandante dell'aeronautica militare britannica, una posizione onoraria che sembrava promessa al figlio minore. Il 75enne sovrano britannico, cui è stato diagnosticato un cancro a febbraio (ed è attualmente in cura), ha partecipato con l'erede al trono a un evento nell'aeroporto militare di Middle Wallop nel sud dell'Inghilterra.ha parlato di fronte al reggimento in cuiprestò servizio come pilota di un elicottero Apache durante una missione in Afghanistan nel 2012 e per questo ci si ache fosse lui a ereditare il titolo onorifico. Ma dopo le dimissioni dalle funzioni reali nel 2020, al tempo ...

La charity di Harry e Meghan in cattive acque, Archewell è accusata di negligenza - La charity di harry e Meghan in cattive acque, Archewell è accusata di negligenza - Le autorità americane accusano i Sussex di non aver pagato le quote annuali e di non aver dichiarato le proprie attività. Rischiano la sospensione ...