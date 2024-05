Colpito da cavallo in un maneggio - dipendente 57enne muore nel Pisano

(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – E' morto per le ferite causate dal colpo ricevuto dalche stava riportando nella stalla: è accaduto questa mattina in un allevamento per cavalli che si trova nel comune di Crespina Lorenzana (Pisa). Vittima un uomo di 57 anni che, da quanto si apprende, era undell'allevamento e delda

Secondo le prime informazioni emerse, la vittima stava rientrando con un cavallo nelle stalle quando l'animale ha improvvisamente fatto un movimento brusco, schiacciandolo contro il cancello.

