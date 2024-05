A Sansepolcro appuntamento con liberi dai rifiuti

(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 14 maggio 2024 – Nove appuntamenti, trenta classi delle scuole secondarie di primo grado, per un totale di 650 alunni: questi i numeri dell’iniziativadai, il progetto di educazione ambientale promosso nell’ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze per le scuole e realizzato in collaborazione con Legambiente, le sezioni soci Coop e le amministrazioni locali. Il progetto ha fatta tappa oggi a, dove, al Giardino del Millenario, 115 alunni della scuola secondaria di primo grado Buonarroti, accompagnati dai docenti, hanno svolto un’attività di raccolta diabbandonati, a cui è seguita un’analisi deiraccolti e una riflessione sull’impatto deisull’ambiente. Nel corso di ogni, gli alunni, ...

