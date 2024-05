Giornalisti | Verini Pd - ‘solidarietà a Napolitan - basta carcere e querele intimidatorie’

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – ?La condanna a otto mesi didel giornalista Pasqualeo de Il Giornale è un fatto molto grave. In un Paese democratico non può esistere ilper i, che in Italia, retaggio del Codice Rocco , esiste ancora. E questo nonostante i richiami dell?Europa e i pronunciamenti della Corte Costituzionale. Non esprimiamo solo solidarietà al giornalista, ma chiediamo che la maggioranza, oltre a fare dichiarazioni un po? farisaiche come quella di Foti, sblocchi la legge sulla diffamazione a mezzo stampa, in Commissione Giustizia al Senato, che deve prevedere e prevede l?abolizione delaie il contrasto alletemerarie, intimidatorie contro la stampa e i?. Lo dice il ...

Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, prende le difese del cronista de il Giornale condannano a otto mesi di carcere : "Rifiutiamo l'idea che in un Paese democratico venga ancora comminata la pena del carcere per il reato di ...

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Pasquale Napolitano è un giornalista de ?Il Giornale? che ho avuto modo di conoscere per i suoi retroscena mai teneri con il Movimento 5 Stelle e anche per il suo lavoro Giornalisti co fra territorio e siti di ...

Giornalisti: Verini (Pd), 'solidarietà a Napolitano, basta carcere e querele intimidatorie' - giornalisti: Verini (Pd), 'solidarietà a Napolitano, basta carcere e querele intimidatorie' - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “La condanna a otto mesi di carcere del giornalista Pasquale Napolitano de Il Giornale è un fatto molto grave. In un Paese democratico non può esistere il carcere per i gio ...

Giornalisti: Conte, 'no carcere, solidarietà a cronista de 'Il Giornale'' - giornalisti: Conte, 'no carcere, solidarietà a cronista de 'Il Giornale'' - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Pasquale Napolitano è un giornalista de “Il Giornale” che ho avuto modo di conoscere per i suoi retroscena mai teneri con il Movimento 5 Stelle e anche per il suo lavoro g ...

Bandiere blu 2024, salgono a 236 le località costiere premiate: 14 nuovi ingressi. Davanti ancora Liguria e Puglia - Bandiere blu 2024, salgono a 236 le località costiere premiate: 14 nuovi ingressi. Davanti ancora Liguria e Puglia - Salgono a 236 le località costiere che potranno sfoggiare il riconoscimento Bandiera Blu 2024. Sono dieci in più dello scorso anno. Il vessillo, arrivato quest’anno alla sua 38esima edizione – che tie ...