Torta mou mou | morbidissima e golosa!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 maggio 2024) Non contiene burro, è quindi leggero, ma nutriente, perfetto a colazione o a merenda. L’impasto è a base di uova, zucchero, olio, farina, lievito e yogurt. Lavoriamo gli ingredienti nella planetaria o con lo sbattitore elettrico, quando risultano ben amalgamati tra loro, dividiamo il composto in due ciotole e in una soltanto aggiungiamo il cacao e il latte. A questo punto, componiamo la nostraa cucchiaiate direttamente nello stampo. Con questo stratagemma, otterremo un dessert allegro e invitante che colpirà la fantasia dei bambini. Potremmo quasi chiamarla “mou mou”: il suo aspetto a termine cottura ricorda un famoso dessert per bambini. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!mou mou: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 4 uova 250 g di zucchero 150 ml di olio ...