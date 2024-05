Malori al 118 di Bologna - infermiere sotto accusa agli arresti domiciliari

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 –per l’indagato per atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti di alcuni suoi colleghi della Centrale operativa nell’ambito dell’inchiesta denominata ‘al 118”. A notificare l’applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale del Riesame, sono stati ieri sera i carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale e del Nas di. L'indagine, ricordano i carabinieri, “scaturisce da una prima segnalazione inoltrata alla Procura dal Dipartimento di Sanità pubblica della locale Ausl, riguardante numerosi casi di malessereti da operatori della Centrale operativa che, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, avevano manifestato sintomi di sonnolenza ...

