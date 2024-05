Sostenibilità ed utopie green | quo vadis - Terra?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 14 maggio 2024) «Quo?». Nell’era della transizione verde, il destino del nostro Pianeta appare incerto. Esigenze economiche, aspettative di benessere e dilemmi etici si intrecciano nella sfida dellaenergetica, vera e propria scommessa di un capitalismo in piena metamorfosi: ma la direzione sinora intrapresa è davvero quella giusta? Il tema sarà al centro dell’evento con cui il Giornale prosegue le celebrazioni per i suoi primi cinquant’anni. Dopo le tappe di Milano e Torino, il quotidiano fondato da Indro Montanelli approderà a Genova mercoledì 15 maggio per una speciale mattinata di confronti e di dibattiti nello stile anticonformista che lo distingue. Dalle 9 alle 13 a Palazzo Ducale, nel cuore della città della Lanterna, alcuni protagonisti dell’attualità, dell’economia e dell’impresa dialogheranno con le più apprezzate ...