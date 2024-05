WWE | Aggiornamenti sul recupero di CM Punk - c’è la farà per SummerSlam?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 14 maggio 2024) CMè fermo per infortunio dal mese di gennaio e precisamente della Royal Rumble quando si infortunò al tricipite con conseguente intervento chirurgico. La faida con Drew McIntyre è comunque proseguita, con il Best In The World che ha giocato un ruolo determinante nell’incasso del Money In The Bank da parte di Damian Priest proprio ai danni dello scozzese a WM 40. Arriva ora qualche aggiornamento suldel ragazzo di Chicago. Il rientro si avvicina Dave Meltzer, durante Wrestling Observer Radio, ha fornito qualche aggiornamento sui tempi didi CM: “Il momento del suo ritorno non è poi così lontano. Forse già a fine luglio. Potrebbe farcela per. In questo caso avremo un match con McIntyre. Nella peggiore delle ipotesi lo rivedremo sul ring a fine agosto. ...