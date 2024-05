Inter - periodo d'oro La fest - i 3 San Si -o, i 200mila biglietti E arriva l'Ambrogino

Arrivato nel mercato invernale per rinforzare la batteria degli esterni, Tajon Buchanan non ha avuto molto spazio in questa stagione. Merito anche delle prestazioni di Denzel Dumfries e Matteo Darmian a destra, così come quelle di Federico Dimarco ...

La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "G. Bertesi" di Soresina ha ritirato la circolare che invitava i docenti a non far consumare merende davanti agli studenti che seguono il Ramadan, a non interrogarli e a non portarli in gita nello ...