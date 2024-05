(Di martedì 14 maggio 2024) Un 25enne, in Italia da irregolare dal 2023, ha costretto una donna ad avere un rapporto sessuale non consenziente per due volte nel parco in centro a

Tunisino, disoccupato e irrregolare: l'identikit dello stupratore di Bologna - tunisino, disoccupato e irrregolare: l'identikit dello stupratore di bologna - Il tunisino, invece, è stato trasferito nel carcere Rocco D'Amato di bologna con l'accusa di violenza sessuale. Solo tre settimane fa, un connazionale dell'arrestato a bologna, è stato fermato a Roma ...

A Bologna donna violentata in Montagnola, 25enne tunisino in carcere - A bologna donna violentata in Montagnola, 25enne tunisino in carcere - Sentendo le grida della vittima, un passante ha chiamato il 112. Subito sul posto i Carabinieri che hanno arrestato un giovane senza permesso di soggiorno ...

Accetta il sesso in cambio di soldi, ma viene abusata per due volte: arrestato un tunisino - Accetta il sesso in cambio di soldi, ma viene abusata per due volte: arrestato un tunisino - L’uomo di origini tunisine, identificato la prima volta in Italia all’hotspot di Porto Empedocle a settembre 2023, sarebbe disoccupato e privo di permesso di soggiorno. La donna, 40 anni, dunque ...