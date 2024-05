L’importanza della musica a scuola | benefici e consigli per un’educazione armoniosa

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 14 maggio 2024) La, con la sua capacità di incantare e comunicare, ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell'educazione umana. Essa rappresenta un potente strumento per lo sviluppo integrale delle persone, arricchendo non solo il bagaglio culturale degli studenti, ma aiutandoli anche a sviluppare fiducia in sé stessi e a superare le proprie limitazioni. L'articolo .