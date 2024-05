Turismo - stop alla tassa di soggiorno | la proposta sul tavolo all’assemblea di Viareggio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 14 maggio 2024) Il presidente di Federalberghi Bocca ha lanciato ladi eliminare ladia favore di un’altra iniziativa. In un contesto in cui ilrappresenta una delle principali voci dell’economia italiana, ladi Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, emerge come un punto di svolta nel dibattito sulla fiscalità legata al settore. Durante la 74esima assemblea a, Bocca ha lanciato l’idea di sostituire la tradizionaledi. A Venezia il ticket di ingresso (Foto Ansa) notizie.comLa critica principale mossa da Bocca riguarda l’attuale sistema che grava quasi esclusivamente sugli alberghi e sui loro ospiti. “Gli alberghi non possono continuare a essere visti come un bancomat,” ha dichiarato il ...