A Madrid Fazzone lancia BeL - il forno artigianale elettrico

(Di martedì 14 maggio 2024) Alvignano. Forni Artigianalihato ufficialmente a“BeL”, il primodell’azienda con sede ad Alvignano, piccolo centro dell’Alto casertano, che realizza artigianalmente forni professionali per le pizzerie di tutto il mondo. I fornisono al momento presenti in venticinque Paesi sparsi in cinque continenti, dall’Australia alle Filippine, fino a Corea del Sud, Sudafrica, Stati Uniti, Arabia Saudita. Ed i nuovi forni elettrici“BeL” sono stati protagonisti dell’“After Prize Party” di 50 Top Pizza Europa 2024, la più importante guida nel mondo della pizza che nella capitale spagnola ha premiato le migliori pizzerie del Vecchio Continente (Italia esclusa). In classifica numerose pizzerie che utilizzano proprio i forni ...