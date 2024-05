Mattarella a Herzog | Indispensabile il cessate il fuoco a Gaza Due Stati è nell’interesse di tutti

(Di martedì 14 maggio 2024) “In questo giorno di giustificato orgoglio del popolo israeliano, assistiamo con grandissima preoccupazione ai drammatici sviluppi nella regione, sempre più segnata da violenza e tensioni. In tale contesto, desidero ribadire l’impegno dell’Italia affinché Israele possa esercitare in pace e sicurezza il proprio diritto inalienabile a esistere”. È quanto si legge nel messaggio che il presidente della Repubblica Sergio, in occasione della festa dell’indipendenza, ha inviato al presidente dello Stato di Israele, Isaac. Gli auguri dia Israele per la festa e l’appello al cessato il“Rinnovo la ferma condanna per l’atroce attacco terroristico del 7 ottobre 2023 e le espressioni del cordoglio della Repubblica Italiana e mio personale. Resta viva negli italianila ...

"In questo giorno di giustificato orgoglio del popolo israeliano, assistiamo con grandissima preoccupazione ai drammatici sviluppi nella regione, sempre più segnata da violenza e tensioni. In tale contesto, desidero ribadire l'impegno dell'Italia ...

(Adnkronos) – "In questo giorno di giustificato orgoglio del popolo israeliano, assistiamo con grandissima preoccupazione ai drammatici sviluppi nella regione, sempre più segnata da violenza e tensioni. In tale contesto, desidero ribadire l’impegno ...

Mattarella celebra il 76° anniversario dell'inizio della pulizia etnica del popolo palestinese da parte di Israele - mattarella celebra il 76° anniversario dell'inizio della pulizia etnica del popolo palestinese da parte di Israele - Il Presidente della Repubblica, Sergio mattarella, che ha reso noto di aver convocato al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa per martedì 21 maggio 2024 per esaminare lo stato e l'evoluzione dei c ...

Mattarella al presidente Herzog: "Italia impegnata per diritto di esistere di Israele" - mattarella al presidente herzog: "Italia impegnata per diritto di esistere di Israele" - In occasione della festa dell'indipendenza dello Stato di Israele, la ricorrenza dello Yom haAtzmaut, il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio al presidente israeliano ...

Mattarella: 'L'Italia è impegnata per il diritto di esistere di Israele' - mattarella: 'L'Italia è impegnata per il diritto di esistere di Israele' - Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio mattarella in un messaggio, in occasione della ricorrenza dello Yom haAtzmaut, la festa dell'indipendenza dello Stato di Israele, inviato al presidente ...