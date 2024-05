Elezioni Baronissi 2024 | liste e candidati

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 14 maggio 2024) I cittadini del Comune dil’8 e il 9 giugno sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco che governerà la Città per i prossimi cinque anni e i consiglieri. E’ una sfida aperta che vede soprattutto una lotta interna aimolto forte. Il Vice Sindaco uscente Anna Petta si presenterà alla tornata elettorale con 3: Anna Petta Sindaco, Partito Democratico e Uniamoci per. Nella lista Anna Petta Sindaco sono presenti i consiglieri di maggioranza uscenti Maria Chiara Barrella, Giuseppe Pasquile e Carlo Gaiano. Presenti altresì Giuseppe Giordano assessore uscente all’Urbanistica e Giuseppe Sabatino Presidente del Consiglio Comunale. Forte vivacità in questa lista la troviamo nella presenza di Massimo Paolillo, Ester Sapere e particolare attenzione a Luigi Vitale ex Presidente del Forum ...