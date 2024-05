A2a - utile trimestre +70% a 294 milion - migliorate le stime

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) A2a ha chiuso il primodell'anno con un margine operativo lordo in crescita del 40% a 703i e unnetto in rialzo del 70% a 294i. In calo del 33% i ricavi a 3,42 miliardi per effetto del calo dei prezzi delle materie prime. Investiti 220i di euro, in linea con il 1/odel 2023, mentre la posizione finanziaria netta è cresciuta da 4,68 a 4,75 miliardi. Previste al rialzo lesull'intero esercizio con un margine operativo compreso tra 2,08 e 2,12 miliardi e un risultato netto tra 650 e 670i. La base clienti 'retail' di A2a è cresciuta di 454 mila unità (+15%), un dato destinato a crescere grazie all'acquisizione del ramo di rete elettrica gestito da E-distribuzione in alcune aree delle province di ...