Un mini sommergibile pilotabile da remoto per trasportare la droga | la scoperta dei carabinieri di Torino Sequestrati 204 chili di stupefacenti

(Di martedì 14 maggio 2024) Una rete di narcotrafficanti, individuata in un’inchiesta coordinata dalla Dda di, perlaaveva progettato e collaudato anche unda. In attesa di utilizzare il nuovo mezzo, per oltre un anno i narcotrafficanti hanno consegnato le sostanze, in arrivo dall’Ecuador, utilizzando auto dotate di doppi fondi artigianali, in viaggio dall’Olanda, dalla Spagna e dalla Francia. In tutto sono statioltre 204di, tra cocaina, hashish e marijuana. Le indagini sono state condotte daidel nucleo operativo del comando provinciale diin collaborazione con il Servizio per ...

