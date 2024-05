Un asteroide intitolato al professore Frontera di Unife | Un grande onore e un segno immortalità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Ferrara, 14 maggio 2024 – Unal professor Filippo, scienziato dell'Università di Ferrara che con i suoi studi nel campo dell'astronomia spaziale in raggi X e gamma, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua carriera scientifica e per il contributo dato all'astrofisica italiana e internazionale, tra cui i premi 'Bruno Rossi’, 'Cartesio’, ‘Enrico Fermi’, ‘Marcel Grossmann’ e, in ultimo, l'International collaboration Award dell'Accademia Cinese delle Scienze, per il contributo dato al satellite cinese Insight-HXMT ora in orbita. Immediata la sua replica. “È unricevere questo riconoscimento. Undinon solo basato sulla carta, attraverso le pubblicazioni, ma anche tangibile, rappresentato da un ...