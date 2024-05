Pagelle TV della Settimana 13-19 maggio 2024 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 14 maggio 2024) Viva Rai210 a Viva Rai2. Non un semplice programma (ben scritto e condotto) ma una rivoluzione copernicana, capace di cambiare i paradigmi del mattino e portare innovazione in tv. E così è bastato uno show del mattino a Fiorello per dare nuovo lustro al suo blasone. Il fatto che Viva Rai2 finisca nel pieno dell’hype è un altro segno distintivo in una tv che spreme tutto fino al midollo. 8 a L’albero Azzurro. Simbolo per intere generazioni di piccoli, il programma di Rai Kids ha compiuto 3000 puntate. Lunga vita a Dodò! 7 a Angelina Mango. All’Eurovision Song Contest non ha vinto ed è giusto così: sia perché c’era chi meritava di più sia perché un percorso di carriera così accelerato può creare dei ‘mostri’. Sul palco ha offerto una buona esibizione mostrando padronanza e sicurezza. 6 di incoraggiamento a Ida Platano. L’over promossa tronista lascia Uomini ...