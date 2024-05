Il mercato di campagna amica del Giotto si sposta lungo il controviale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 14 maggio 2024 – Lo storicodidi Piazzasiil, di pochi passi, 50 metri nella zona adiacente le giostrine per i bambini andando verso lo stadio comunale. I produttori delcon le loro eccellenze a km zero di stagione danno quindi appuntamento a tutti i clienti come ogni mercoledì da 15 anni oramai alle 8 di domani nella nuova destinazione, ben visibile dalla strada principale. Lomento delrientra nelle azioni previste per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione in una delle piazze cuore della città. “Siamo riusciti grazie alla collaborazione con il Comune di Arezzo a dare continuità aldel ...