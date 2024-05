Botte e calci alla compagna | il figlioletto terrorizzato chiama il 112 e salva la madre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Foligno, 14 maggio 2024 - La casa come una prigione e una trappola pericolosa, a volte mortale. Le statistiche e la cronaca quotidiana lo raccontano puntualmente., lame, piombo: sono proprio le pareti domestiche a essere testimoni di abusi e violenze nei confronti delle donne, per mano dei loro carnefici. Anche in Umbria la lista degli episodi di violenza si allunga. Di recente una giovane mamma è finita in ospedale. Lui, quasi sempre ubriaco, torna a casa e la picchia ossessionato dgelosia e dmania del controllo Ma non è la prima volta. La poveretta più di una volta è stata vittima della furia dell'uomo, un albanese di 30 anni, stabilitosi con la famiglia a Foligno. Stavolta però interviene ildella coppia: è un ragazzino di 9 anni ed è stanco di assistere a quelle scene. A ...