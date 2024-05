Endless Love - Anticipazioni Puntate dal 20 al 24 Maggio 2024 | Il Matrimonio Di Ozan E Zeynep!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 14 maggio 2024)dal 20 al 24dimostra il suo amore persposandola subito in gran segreto. Tra le due famiglie la situazione rischia di essere esplosiva, mentre Kemal fa nuove scoperte!prosegue e, nel corso delledal 20 al 24, al centro dell’attenzione ci sarà il terribile piano di. La ragazza vorrà a tutti i costi vendicarsi di Emir e, per farlo, deciderà di farsi sposare da. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Nihan e ...