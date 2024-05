Assaltano furgone della polizia per liberare un detenuto | morti 3 poliziotti

L’ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto mercoledì, ma quasi quotidianamente nella casa circondariale di Pavia, i detenuti aggrediscono gli agenti di polizia penitenziaria costringendoli a ricorrere alle cure del Pronto soccorso. "Il primo ...

Pavia – L’ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto mercoledì, ma quasi quotidianamente nella casa circondariale di Pavia , i detenuti aggrediscono gli agenti di polizia penitenziaria costringendoli a ricorrere alle cure del Pronto soccorso. ...

Chieti - Un Detenuto della casa lavoro di Vasto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Pio dopo un tentativo di Suicidio , con la Polizia Penitenziaria che ha giocato un ruolo cruciale nel salvare la sua vita. L'uomo ha riportato ...

Francia, assalto a furgone polizia penitenziaria con detenuto a bordo: 3 agenti uccisi - Francia, assalto a furgone polizia penitenziaria con detenuto a bordo: 3 agenti uccisi - (Adnkronos) - Tre agenti penitenziari sono stati uccisi durante un assalto al loro furgone fermo a un casello autostradale a Eure, in Normandia. Lo riferisce la polizia, come riporta Le Figaro. Due au ...

Napoli, sequestrata la pizzeria “Dal Presidente”: riciclaggio e legami con la camorra - Napoli, sequestrata la pizzeria “Dal Presidente”: riciclaggio e legami con la camorra - Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza ... sarebbero stati poi dirottati verso la famiglia di uno dei membri del clan detenuto per narcotraffico. Le ...

Carcere di Vasto: detenuto si autolesiona e trasportato in Ospedale. FSA CNPP:” Carenza negli organici dei poliziotti” - Carcere di Vasto: detenuto si autolesiona e trasportato in Ospedale. FSA CNPP:” Carenza negli organici dei poliziotti” - (wn24)-Vasto(CH) – Presso la Casa Lavoro di Vasto, un detenuto internato ha posto in essere gesti ... Aggiunto della F.S.A. / C.N.P.P. – che espongono il personale di polizia Penitenziaria a nefasti ...