Per il Papa mettere i giovani contro gli anziani è una manipolazione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - Non è vero che gli"rubano" i posto allegenerazioni. Al contrario: rappresentano un'opportunità perché il futuro lo si costruisce nell'unita' intergenerazionale. Lo sottolineaFrancesco nel messaggio per la IV Giornata Mondiale dei Nonni e degli. "L'accusa rivolta ai vecchi di rubare il futuro aiè molto presente oggi ovunque. Essa si riscontra, sotto altre forme, anche nelle società più avanzate e moderne", dice il. Ad esempio "si è ormai diffusa la convinzione che glifanno pesare suiil costo dell'assistenza di cui hanno bisogno, e in questo modo sottraggono risorse allo sviluppo del Paese e dunque ai. Si tratta di una percezione distorta della realtà". È "come ...