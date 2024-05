Dice di essere un cercatore di funghi - in realtà trasporta droga

(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 14 maggio 2024 – Ieri sera, i Carabinieri di Monte San Savino, giunti in area rurale ed isolata del comune, hanno notato un’auto parcheggiata sul bordo della carreggiata. Poco dopo, il proprietario e conducente dell’auto, è uscito dal bosco spiegando ai carabinieri che in quel momento si era posto alla ricerca diselvatici. I carabinieri, hanno notato che nel corso delle operazioni di identificazione, l’uomo era nervoso e irrequieto, tanto da insospettire i militari che hanno deciso di effettuare una perquisizione sul posto, sia sulla persona e che sulla sua autovettura. Nella tasca dell’uomo è comparso un involucro in cellophane contenente 110 grammi circa di “hashish”. L’uomo è stato arrestato responsabile del reato perchè responsabile di detenzione illegale di sostanze stupefacenti e successivamente rimesso in libertà.

