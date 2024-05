Salario minimo | Tajani - ‘non ci piac - sì a contrattazione collettiva’

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Ilgarantito per legge “è una proposta che non cie, perché in un Paese dove c’è unacollettiva ben superiore al tetto previsto dall’Europa, cioè l’80%, è giusto che ci sia lacollettiva, perché questo avvantaggia il lavoratore e avvantaggio un sistema che deve essere fatto di collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore”. Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio, intervenendo a Roma a un incontro organizzato dalla Confcommercio. L'articolo CalcioWeb.

LIVORNO – “Ringrazio il sindaco di Livorno Luca Salvetti per aver approvato un documento in consiglio comunale che parla di Salario minimo . Quella per il Salario minimo e’ una grande battaglia, anche se la destra volta le spalle a milioni di ...

Prevista per il 14 maggio alle ore 15 presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato , la conferenza “La dignità del lavoro passa per il Salario minimo” Domani, martedì 14 maggio alle ore 15.00, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della ...

Germania, Scholz prevede altri aumenti del salario minimo: “Favorevole a portarlo a 15 euro” - Germania, Scholz prevede altri aumenti del salario minimo: “Favorevole a portarlo a 15 euro” - Un aumento graduale del salario minimo fino a 15 euro l’ora. È lo scenario tracciato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Mentre in Italia il governo Meloni ha affossato qualsiasi dibattito su una no ...

Il governo ha una tecnica per “smontare” le proposte dell’opposizione - Il governo ha una tecnica per “smontare” le proposte dell’opposizione - Da mesi i partiti che sostengono il governo Meloni stanno usando una strategia per bloccare o fare proprie le proposte di legge presentate in Parlamento dai partiti all’opposizione. In pratica, con un ...