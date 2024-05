Endless Love - anticipazioni 16 maggio | Asu dalla parte di Emi - ma Hakki la mette in guardia

Endless Love , Anticipazioni Puntate dal 20 al 24 Maggio 2024 : Ozan dimostra il suo amore per Zeynep sposandola subito in gran segreto. Tra le due famiglie la situazione rischia di essere esplosiva, mentre Kemal fa nuove scoperte! Endless Love ...

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 15 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Hakki ha un suggerimento per Asu ed uno per Kemal. Emir, invece, dà un ordine a Tarik. Nel frattempo, Zeynep ed Ozan tornano ad accorciare le ...