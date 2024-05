Francia - assalto al furgone della polizia con armi da guerra | 3 agenti uccisi per liberare Mohammed | Video-choc

(Di martedì 14 maggio 2024) Due poliziottiper far evadere un prigioniero. Questo è il bilancio di quanto accaduto a Val-de-Reuil, nel dipartimento di Eure in Normandia. Unche aveva appena lasciato il penitenziario è stato preso d'da un commando, equipaggiato conda, sull'autostrada A154 nei pressi del casello di Incarville. Stando alle prime informazioni raccolte da Le Parisien, l'azione, avvenuta intorno alle 11 del mattino, ha portato alla morte di almeno duedipenitenziaria (ma stando alle ultime informazioni, sarebbero tre). Da verificare le condizioni di un terzo poliziotto, anche lui colpito. Il detenuto, incarcerato con l'accusa di tentato omicidio, è riuscito a fuggire. L'attacco alche lo trasportava è stato ...

