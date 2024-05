(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Deve esserci unaper lemultinazionali che invadono lo spazio del commercio in Italia e che pagano meno tasse dei nostri imprenditori”, ha detto il leader di Forza Italia, Antonio, intervenendo a un incontro organizzato da Confcommercio in vista delle elezioni europee. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Deve esserci una tassa per le grandi multinazionali che invadono lo spazio del commercio in Italia e che pagano meno tasse dei nostri imprenditori", ha detto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani , intervenendo a un ...

Ue: Tajani, 'serve tassa per grandi multinazionali' - Ue: tajani, 'serve tassa per grandi multinazionali' - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Deve esserci una tassa per le grandi multinazionali che invadono lo spazio del commercio in Italia e che pagano meno tasse dei nostri imprenditori", ha detto il leader di ...

Bandiere blu 2024, salgono a 236 le località costiere premiate: 14 nuovi ingressi. Davanti ancora Liguria e Puglia - Bandiere blu 2024, salgono a 236 le località costiere premiate: 14 nuovi ingressi. Davanti ancora Liguria e Puglia - Salgono a 236 le località costiere che potranno sfoggiare il riconoscimento Bandiera Blu 2024. Sono dieci in più dello scorso anno. Il vessillo, arrivato quest’anno alla sua 38esima edizione – che tie ...

Lotta salvezza Serie A: chi rischia la retrocessione Classifica e calendario. Ipotesi spareggio: cosa dice il regolamento - Lotta salvezza Serie A: chi rischia la retrocessione Classifica e calendario. Ipotesi spareggio: cosa dice il regolamento - Come nove anni fa. O quasi. La Serie A non è solo incastri per le competizioni europee, ma è anche lotta per la salvezza. E le proiezioni riportano alla stagione 2014/2015, quando terzultimo arrivò il ...