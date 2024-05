Scopre il trucco del portiere durante i rigori | aveva scritto tutto sulla borraccia - la fa sparire

(Di martedì 14 maggio 2024) Il Crewe vince la semifinale playoff di ritorno di League Two contro il Doncaster aie ringrazia il proprio. Si è accorto in tempo che l'estremo difensore avversariopropriatutte le indicazioni suisti del Crewe: la falanciandola sugli spalti.

In Seconda categoria, girone E, si giocava il confronto tra due squadre di bassa classifica: il Fonda Pavullese, penultimo a 13 punti e in zona play-out e il Rubiera, quart’ultimo a 21 e appena più tranquillo. Sul 2 a 1 per i modenesi, al 6’ ...

Lunedì scorso o al Campo Sportivo “M.Ragazzini” di Granarolo si sono svolte le finali della Categoria Under 19. Nella prima finale, quella per il 3°- 4°posto,si sono incontrate Virtus Faenza e Vecchiazzano, partita nella quale ha avuto la meglio la ...

Inter, una porta per due: Sommer e Bento sono già antagonisti - Inter, una porta per due: Sommer e Bento sono già antagonisti - Il club nerazzurro ha scelto il vice del numero uno elvetico, ma il brasiliano punta alla titolarità del ruolo ...

Szczesny su Ikwuemesi: ex arbitro in Tv, “Era fallo. Il più grande errore da campo del campionato” - Szczesny su Ikwuemesi: ex arbitro in Tv, “Era fallo. Il più grande errore da campo del campionato” - StampaJuventus-Salernitana è terminata a sorpresa col punteggio di 1-1. Una sfida che di certo i bianconeri non si aspettavano di pareggiare contro l’ultima della classe già matematicamente retrocessa ...

Il Faenza espugna Cattolica. Vince la finale dei playoff con i gol di Albonetti, Prati su rigore e Zani - Il Faenza espugna Cattolica. Vince la finale dei playoff con i gol di Albonetti, Prati su rigore e Zani - E’ tornato autoritario e sicuro, come nel girone di andata il Faenza che ha sbancato il campo del Cattolica conquistando con una meritata vittoria la ...