Internazionali d’Italia 2024 | Bolelli e Vavassori ai quarti nel doppio

(Di martedì 14 maggio 2024) Simonee Andreastaccano il pass per idi finale degliin corso al Foro Italico. In un campo Pietrangeli gremito i due azzurri sconfiggono con un netto 6-2 6-4 in un’ora e 13 minuti di partita, la coppa formata dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden, numeri 2 del seeding e primi nella Race to Turin. Le due coppie si erano già incontrate due volte in questa stagione: nella finale degli Australian Open prima e a Miami poi, con gli azzurri sconfitti in entrambe le occasioni.incontreranno ora i numeri 7 del seeding, Wesley Koolhof e Nikola Mektic. SportFace.