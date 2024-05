Sindacato giornalisti Campania - ricorso per Napolitano | Sproporzionata la decisione del giudice onorario

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Otto mesi di carcere per diffamazione a mezzo stampa oltre al risarcimento dei danni e delle spese legali. È questa la sentenza emessa dal Tribunale di Nola per il giornalista Pasquale“. Ilunitariodella, “al quale il collega è iscritto, ha già attivato il proprio ufficio legale per preparare unin Appello contro ladelche riteniamo assolutamente. L’articolo di mille battute, quindici righe appena, è stato pubblicato dal giornale online Anteprima24 e riguarda l’Ordine degli avvocati di Nola per una vicenda del 2020?. “Proprio per una causa che riguardava Pasqualeil SUGC presentò ...

Era il giorno dell’annunciato e atteso sciopero dei giornalisti Rai per protestare contro “il controllo asfissiante sul lavoro giornalisti co, con il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo, l’assenza dal piano industriale di un progetto ...

Roma, 6 maggio 2024 – Scontro duro fra il sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai) e l’ azienda nel giorno di Sciopero proclamato dalla rappresentanza sindacale interna (non l’unica) della Radio televisione italiana. Non bastassero le ...

Oggi, lunedì 6 maggio, nonostante lo sciopero indetto dai giornalisti dell’Usigrai, le edizioni dell’ora di pranzo del Tg1 e del Tg2 sono andate in onda quasi come se niente fosse ricorrendo ai (pochi) giornalisti che non hanno aderito alla ...

Editoria: presidente Anso incontra Assostampa Trapani su Ccnl dell’on line - Editoria: presidente Anso incontra Assostampa Trapani su Ccnl dell’on line - Orlando ha illustrato al presidente le difficoltà in cui operano i professionisti dell’informazione in questo territorio, di come molti giornalisti siano sottopagati e ha sottolineato l’importanza di ...

Germania, Scholz prevede altri aumenti del salario minimo: “Favorevole a portarlo a 15 euro” - Germania, Scholz prevede altri aumenti del salario minimo: “Favorevole a portarlo a 15 euro” - Un aumento graduale del salario minimo fino a 15 euro l’ora. È lo scenario tracciato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Mentre in Italia il governo Meloni ha affossato qualsiasi dibattito su una no ...

Incidenti lavoro, Sbarra: “Serve un patto per fermare la carneficina” - Incidenti lavoro, Sbarra: “Serve un patto per fermare la carneficina” - “Dobbiamo fermare la lunga scia di sangue attraverso un grande patto tra politica, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali per creare condizioni finalizzate a fermare questa carneficina”. Lo ...