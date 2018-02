Gentiloni | lavoriamo insieme per superare difficoltà parco via Sabotino a Roma

Gentiloni- Macron : lavoriamo per Europa - più sovrana che rifugga populismi : Macron: "Ottimo lavoro dell'Italia sui migranti" e stipula il 'trattato del Quirinale'. Un 'trattato' che consenta di rafforzare i rapporti tra Italia e Francia e possa quindi contribuire al futuro dell'Ue. Il premier francese ha elogiato il premier italiano per la sua creazione di una nuova dinamica in Europa. Visita alla Domus Aurea:"Mi piace molto Roma"

Migranti - Gentiloni : "Lavoriamo per battere lo schiavismo - soldati italiani in Niger" - Video : "Siamo in prima linea nella lotta ai trafficanti di esseri umani e lavoriamo per i diritti umani". E annuncia una missione italiana in Niger per contrastare il terrorismo

Orlando : Gentiloni bis? Lavoriamo per risultato chiaro : 'Ipotesi nuove elezioni o larghe intese non è in interesse Paese'