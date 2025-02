Arezzonotizie.it - In distribuzione il numero 31 di Up Magazine Arezzo

Leggi su Arezzonotizie.it

E' inil31 di Up, edito da Atlantide Adv e ricco come sempre di spunti interessanti e variegati.La storia di copertina è dedicata a Ricciarini tessuti, che ha da poco festeggiato i suoi primi cinquant’anni di attività e che si è consolidata come.