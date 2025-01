Tarantinitime.it - Forza distributore h24, denunciato 41enne pregiudicato

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoHato undi bevande per rubarne i soldi, ma era gravato da un divieto di allontanamento dalla propria abitazione per un furto in abitazione commesso a novembre. E’ stato così arrestato con l’accusa di tentato furto undi Taranto.L’uomo, come racconta TarantoToday, è stato beccato dai poliziotti delle volanti della Questura di Taranto, mentre armeggiava con una tronchese perre ilin via Principe Amedeo. Beccato sul fatto è stato identificato ea piede libero su disposizione del magistrato di turno che ne ha anche chiesto l’aggravamento della misura.L'articoloh24,proviene da Tarantini Time Quotidiano.