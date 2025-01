Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Uber taxi e Uber black: che differenza c’è

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 30 gennaio 2025 –è approdato sotto le Torri con il servizio. La presenza della multinazionale sul capoluogo emiliano, però, non è una novità: già nel 2020 era arrivata in città con il servizio, avviato grazie alla partnership con Ncc Cosepuri, un consorzio di imprese che operano nel settore del trasporto e del turismo., come riporta la descrizione sull’app fornisce solo corse effettuate da ‘auto di fascia alta e conducenti di primo ordine’, gli utenti hanno perfino la possibilità di accedere ad alcune informazioni sugli autisti e sul modello dell’auto. Il servizio, infatti, come annuncia Cosepuri, è stato particolarmente gradito dai turisti che nel 2023 ricoprivamo il 65percento degli utenti della piattaforma. Le tariffe, effettivamente, sono più alte rispetto ad une per questo accessibili sono ad alcuni.