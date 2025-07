Meloni al Congresso Cisl | Una guerra commerciale con gli Usa impatterebbe sull’occupazione

«In questi giorni il governo è al lavoro per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, che non avrebbe senso e impatterebbe soprattutto sui lavoratori». Lo ha detto Giorgia Meloni nel suo intervento al Congresso nazionale della Cisl, aggiungendo che «tutti gli sforzi» del governo «sono rivolti a questo, chiaramente in collaborazione con gli altri leader, con la Commissione europea, che la ha competenza su questo dossier». La presidente del Consiglio, che a giugno ha nominato l’ex segretario della Cisl Luigi Sbarra  sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per il Sud, ha inoltre evidenziato che «stiamo attraversando un periodo complesso», in cui le tensioni geopolitiche e commerciali «rendono il contesto internazionale molto incerto, molto instabile, con conseguenze inevitabili sull’economia reale, sulla tenuta dei livelli occupazionali e sulla produzione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

