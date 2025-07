Ne beve talmente tante, lo abbiamo raccontato prima della sua elezione, che forse ha diritto di decidere anche sulla storica e segretissima ricetta della Coca Cola, il Presidente più poliedrico del mondo. È di oggi il suo lancio su Truth Social dove consiglia all’azienda di tornare all’uso di zucchero di canna “vero” al posto dello sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. Nel post, ha scritto: “I have been speaking to Coca?Cola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca?Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump e la Coca Cola, una storia d’amore