Maxi controlli dei carabinieri | multe e sequestri

Maxi controlli dei carabinieri nel casertano. In materia di circolazione stradale, sono state elevate 3 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di circa 6.000 euro, e sequestrato un veicolo per mancanza di copertura assicurativa. Complessivamente, nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it