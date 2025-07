the zen circus fuori miao il nuovo singolo e video

Roma, 17 lug. (askanews) - The Zen Circus annunciano l'uscita di "Miao", il nuovo singolo e video disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi 17 luglio. Questo secondo estratto, che segue "È solo un momento", brano uscito a sorpresa il 20 maggio scorso, anticipa "Il Male", il nuovo attesissimo album della band, già in preorder, la cui pubblicazione è prevista il prossimo 26 settembre per Carosello Records. "Miao è una lettera, anzi, un vero e proprio carteggio iniziato nel 2016; la prosecuzione del tema lanciato da 'Ilenia'. Come in quel brano, Appino e M.d.m. si chiedono vicendevolmente come stanno, dopo un lungo periodo di lontananza e contemporaneamente descrivono lo stato delle cose attuale, sia nella loro sfera privata che nel mondo che li circonda", spiega la band: "Tutto intorno a questo, gatti, tanti gatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

