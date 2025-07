Beccato così Arresto di Andrea Cavallaro a Barcellona come hanno trovato l’evaso della strage di Corinaldo

È finita dopo due settimane la fuga di Andrea Cavallari, il 26enne condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, che nel 2018 costò la vita a sei persone, tra cui cinque adolescenti e una giovane madre. L’uomo è stato arrestato nella mattinata di giovedì 17 luglio a Barcellona, in Spagna. Andrea Cavallari era evaso lo scorso 3 luglio da Bologna, dove stava scontando la pena presso il carcere della Dozza. Quel giorno aveva ottenuto un permesso temporaneo per recarsi all’Università di Bologna e discutere la tesi di laurea in Giurisprudenza, con un elaborato sul diritto del lavoro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it