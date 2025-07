Due fiorenti giri di cocaina a Erba | arresti e moltissime bici sospette in casa

Avevano messo in piedi un fiorente giro di spaccio di cocaina in modalità delivery nell’Erbese, ma sono stati arrestati dalla squadra mobile di Como. Si tratta di due cittadini marocchini: un 23enne residente a Garbagnate Milanese e un 26enne domiciliato a Castelmarte (Como), entrambi con. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: cocaina - fiorenti - giri - erba

Due fiorenti giri di cocaina a Erba: arresti e moltissime bici sospette in casa.

Spacciava droga tra Erba, Tavernerio e Lipomo, arrestato un 32enne - MSN - La Squadra Mobile di Como ha scoperto un fiorente e collaudato sistema di vendita di cocaina, riconducibile al 32enne, prevalentemente nelle zone tra Erba (CO) passando per Tavernerio (CO) ed ... Riporta msn.com

Erba e cocaina. Blitz a Viserba e Marebello - Il Resto del Carlino - La Polizia Locale di Rimini ha condotto due blitz nei quartieri di Viserba e Marebello, denunciando 3 persone e sequestrando 16 grammi di cocaina, 40 di marijuana e 2. Come scrive ilrestodelcarlino.it