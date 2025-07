Tra minidress bikini dal gusto retrò e colori pastello Sabrina Carpenter si gode le vacanze in Italia con look leggeri e romantici

D opo aver conquistato il mondo con il suo “Short n’ Sweet Tour”, Sabrina Carpenter si prende una meritata pausa e sceglie l’Italia per rallentare il ritmo, sorseggiare spritz con vista e – naturalmente – sfoggiare un guardaroba vacanziero da sogno. La cantante, 25 anni, ha documentato il suo viaggio sui social con una serie di scatti che sembrano usciti da La Dolce Vita di Fellini: balconi fioriti, piatti di pasta, gatti randagi e outfit che profumano di estate mediterranea. Outfit bianco e nero Estate 2025. guarda le foto Minidress, bikini e bloomers: il guardaroba da sogno di Sabrina Carpenter. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra minidress, bikini dal gusto retrò e colori pastello, Sabrina Carpenter si gode le vacanze in Italia con look leggeri e romantici

